سيد سيما.. مالك أكبر أساطيل السيارات الكلاسيكية المستخدمة

محبو السيارات كثيرون حول العالم، ولكن سيد سيما يملك واحدا من أكبر أساطيل السيارات الكلاسيكية التي استخدمت في الأفلام القديمة.

وحصل سيد سيما على لقبه من المخرج الراحل يوسف شاهين، وبدأ رحلته كميكانيكي يصلح السيارات قبل أن يقتنيها.

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ودفعه عشقه للسيارات الكلاسيكية إلى البحث عن ممتلكيها ومحاولة شرائها منهم فاقتنى سيارة "أوبورون" يعود تاريخ صناعتها لـ120 عاما واشترى سيارة "أوستن" بـ 70 جنيهاً.

بين سيارة الرئيس السادات والسيارات الملكية إلى سيارات المشاهير جمع سيد سيما أكثر من 100 سيارة يؤجرها اليوم لمنتجي الأعمال الدرامية والأفلام وفيديو كليب الأغاني الشهيرة.

فيمتلك سيارة الفنان عمرو دياب التي ظهرت بفيديو كليب "راجعين".

وسيارة "عزة" الشهيرة التي ظهرت بفيلم "العيال هربت" وسيارة أحمد حلمي في فيلم "ميدو مشاكل" والعديد من السيارات التي تخطف الأنفاس بجمال هيكلها.

ولم يقف سيد سيما عند شراء السيارات فقط بل بدأ في صناعة قطع غيارها بنفسه نظراً لندرتها بالسوق.