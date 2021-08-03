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شكري إلى تونس لبحث تطورات الأوضاع وملفات مهمة

(أرشيفية- فرانس برس)
وزير الخارجية المصري سامح شكري

شكري إلى تونس لبحث تطورات الأوضاع وملفات مهمة

مصر تتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - العربية.نت

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غادر وزير الخارجية المصري سامح شكري مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، متوجها إلى تونس في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين لبحث تطورات الأوضاع و عدة ملفات مهمة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن شكري غادر على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى تونس، وتم إنهاء إجراءات سفره من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وكان وزير الخارجية المصري قال، في مؤتمر صحافي مع رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر، السبت الماضي إن مصر تتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف قائلاً: "نثق تماماً في حكمة القيادة السياسية التونسية وقدرتها في إدارة المشهد، وتلبية تطلعات الشعب التونسي، مؤكدا أنه يجب احترام كافة الخصوصية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التونسية.

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وفي بيان سابق لوزارة الخارجية المصرية طالبت مصر بضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة في تونس بما يحفظ مصالح الشعب التونسي وأمنه ومقدراته.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث فى تونس، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي، وتطلعاته المشروعة، وتثق فى حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.

وأكد المتحدث الرسمي، علي ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته، مشيداً بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، ومعرباً عن تطلعه لتجاوز التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.

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