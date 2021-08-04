.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خروج قطار عن القضبان في سوهاج بمصر ولا إصابات

من موقع الحادث
من موقع الحادث

خروج قطار عن القضبان في سوهاج بمصر ولا إصابات

قامت السلطات بفصل العربة التي خرجت عن القضبان عن باقي عربات القطار الذي استأنف رحلته

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهدت محافظة سوهاج جنوب مصر، صباح اليوم الأربعاء، خروج قطار عن القضبان دون وقوع إصابات.

وفوجئ ركاب القطار الروسي رقم 188 القاهرة -أسوان بخروج القطار عن القضبان، بجوار مزلقان قرية سلامون مركز طما، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وقامت السلطات بفصل العربة التي خرجت عن القضبان عن باقي عربات القطار الذي استأنف رحلته، فيما توقفت حركة القطارات حتى تمت إزالة آثار الحادث.

من موقع الحادث
من موقع الحادث

وقامت السلطات باستيقاف السائق ومساعده لسؤالهما حول سبب الحادث، وتكليف السائق والمساعد البديلين بقيادة القطار وإكمال الرحلة.

وكانت مصر قد شهدت يوم الجمعة الماضي، تصادم قطار برصيف بمحطة نجع حمادي في محافظة قنا، ما أدى لسقوط جرحى بين الركاب وحدوث تلفيات بالجرار.

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن جرار القطار رقم 735 - 3980 ركاب نجع حمادي - سوهاج والمكون من 7 عربات مطورة اصطدم بالحاجز الخرساني الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادي.

وأشارت إلى أن حركة القطارات لم تتأثر، ولم ينتج عن الحادث إصابات، مضيفة أنه تم إيقاف السائق عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري.

مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب مصر سد النهضة مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب
مصر.. سندات بمليار جنيه لشركة تستثمر في السيارات الكهربائية شركات اقتصاد مصر مصر.. سندات بمليار جنيه لشركة تستثمر في السيارات الكهربائية

يُذكر أن محافظة الإسكندرية كانت قد شهدت قبل أسابيع وقوع تصادم بين جرار قطار بالعربة الخلفية لأحد القطارات بمحطة مصر، أوقع 8 مصابين دون وفيات.

وقبلها وقع حادث تصادم بين قطار وحافلة نقل عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال العام الحالي، شهدت مصر عدة حوادث قطارات مأساوية، حيث وقع في مارس الماضي تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج جنوب البلاد أسفر عن سقوط 19 قتيلا و185 مصابا.

وفي أبريل، خرجت عربات قطار قادم من مدينة المنصورة إلى القاهرة عن القضبان عند محافظة القليوبية وأسفر عن مصرع 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: عام على انفجار مرفأ بيروت.. أهالي ضحايا: "الله لا يسامحهم"
الأكثر قراءة
يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر يلتهم أطرافه بأسنانه.. شاهد طفلاً مصرياً مصاباً بمرض نادر
هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي هيئة مراقبة بريطانية ترجح خطف سفينة قبالة الإمارات.. وإيران تنفي
ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة ابدأ بتناولها من اليوم.. 5 أطعمة تؤخر علامات الشيخوخة
انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس انتحار 4 رجال أمن ممن تعاملوا مع هجوم الكونغرس
"بكير يا بنتي".. طفلة الـ7 سنوات تفجع لبنان برصاص طائش
راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء
قبل أن تذهب
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
تركيا تجفف الفرات لتولد الكهرباء وتترك شعوب العراق وسوريا عطشى
اكتشف المزيد