خروج قطار عن القضبان في سوهاج بمصر ولا إصابات

شهدت محافظة سوهاج جنوب مصر، صباح اليوم الأربعاء، خروج قطار عن القضبان دون وقوع إصابات.

وفوجئ ركاب القطار الروسي رقم 188 القاهرة -أسوان بخروج القطار عن القضبان، بجوار مزلقان قرية سلامون مركز طما، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وقامت السلطات بفصل العربة التي خرجت عن القضبان عن باقي عربات القطار الذي استأنف رحلته، فيما توقفت حركة القطارات حتى تمت إزالة آثار الحادث.

وقامت السلطات باستيقاف السائق ومساعده لسؤالهما حول سبب الحادث، وتكليف السائق والمساعد البديلين بقيادة القطار وإكمال الرحلة.

وكانت مصر قد شهدت يوم الجمعة الماضي، تصادم قطار برصيف بمحطة نجع حمادي في محافظة قنا، ما أدى لسقوط جرحى بين الركاب وحدوث تلفيات بالجرار.

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن جرار القطار رقم 735 - 3980 ركاب نجع حمادي - سوهاج والمكون من 7 عربات مطورة اصطدم بالحاجز الخرساني الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادي.

وأشارت إلى أن حركة القطارات لم تتأثر، ولم ينتج عن الحادث إصابات، مضيفة أنه تم إيقاف السائق عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري.

يُذكر أن محافظة الإسكندرية كانت قد شهدت قبل أسابيع وقوع تصادم بين جرار قطار بالعربة الخلفية لأحد القطارات بمحطة مصر، أوقع 8 مصابين دون وفيات.

وقبلها وقع حادث تصادم بين قطار وحافلة نقل عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال العام الحالي، شهدت مصر عدة حوادث قطارات مأساوية، حيث وقع في مارس الماضي تصادم بين قطارين عند محافظة سوهاج جنوب البلاد أسفر عن سقوط 19 قتيلا و185 مصابا.

وفي أبريل، خرجت عربات قطار قادم من مدينة المنصورة إلى القاهرة عن القضبان عند محافظة القليوبية وأسفر عن مصرع 11 شخصاً وإصابة 98 آخرين.