كاتب وسيناريست مصري يؤكد إصابته بكورونا المتحور: أعراضه مؤلمة 

أعلن الكاتب والسيناريست المصري، محمد دياب، إصابته بفيروس كورونا المتحور "دلتا".

وكتب “دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنه يعاني من الاصابة بفيروس كورونا دلتا المتحور منذ أسبوعين رغم حصوله على اللقاح، مؤكدا أن تلقيه التطعيم لم يمنع من اصابته بالفيروس المتحور.

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وقال إن حالته كانت ستكون أسوأ في حالة عدم تلقيه اللقاح، مطالبا الجميع بتوخي الحذر وعدم التراخي في اتخاذ الاجراءات الاحترازية عقب تلقي جرعتي اللقاح.

وكشف أنه رغم تمتعه بصحة جيدة إلا أن أعراض الاصابة بدلتا المتحور كانت قاسية ومؤلمة، مضيفا أن هذه الأعراض ستكون قاتلة لكبار السن.

ودياب من مواليد عام 1978، تخرج في كلية التجارة وإدارة الأعمال وعمل في أحد البنوك الأجنبية بالقاهرة، ثم توجه عام 2005 لدراسة فن كتابة السيناريو في أكاديمية نيويورك للسينما.

وكتب سيناريو أفلام "أحلام حقيقية" و "الجزيرة" و "ألف مبروك" و "بدل فاقد"، وكانت آخر أعماله كتابة مسلسل “السهام المارقة” عام 2018 مع أشقائه شيرين وخالد دياب.