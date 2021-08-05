رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس

أقدمت امرأة مصرية بالتعاون مع شقيقها على قتل ابنتها من خلال إلقائها من الطابق السادس في منطقة البساتين بالعاصمة القاهرة، وذلك لعدم موافقتها على الزواج.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما أبلغ أهالي منطقة البساتين، مديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة فتاة في الشارع سقطت من أحد العقارات في المنطقة.

مادة اعلانية

على الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة الضحية، البالغة من العمر 18 سنة، مصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم.

إلى هذا، تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، بكشف لغز الواقعة، حيث تبين أن والدتها وخالها قتلاها وألقيا بها من أعلى العقار، حيث دلت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتوفية ووالدتها وخالها بسبب رفضها الزواج من شاب "معاق ذهنيا" تقدم لأسرتها، فقاما بدفعها وسقطت من الطابق السادس.