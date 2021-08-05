صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع

تفحص الأجهزة الأمنية المصرية صورة متداولة لسحل سيدة في الشارع بمحافظة الشرقية أثناء محاولة سرقة حقيبتها، لتحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.

إلى هذا، قال بعض واد مواقع التواصل إن الواقعة حدثت في أحد شوارع مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حيث خطف 3 شباب يستقلون دراجة نارية حقيبة سيدة أثناء سيرها في الشارع، وعندما تمسكت بحقيبتها تم سحلها وسط الشارع، ما تسبب في إصابتها بكدمات متفرقة بجسدها.

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وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص الصور المتداولة للوقوف على حقيقة الحادث وتحديد هوية المجني عليها والمتهمين بمرتكبي الواقعة.

يذكر أن مصر كانت قد شهدت حادثة مروعة لفتاة بمنطقة المعادي التي لقيت مصرعها بعد سحلها، وتم تحديد هوية المتهمين بمرتكبي الواقعة وضبطهم وصدر حكم ضدهما بالإعدام.