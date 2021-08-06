فيديو.. مقتل شقيقين على يد شرطي يثير غضب أهالي القليوبية

اندلعت أعمال شغب في محافظة القليوبية شمال مصر، أمس الخميس، بعد مقتل شقيقين على يد أمين شرطة خلال مشاجرة بسبب مخالفة مرورية.

وكانت الواقعة قد بدأت بمشاجرة بين شقيقين وأمين شرطة عند مزلقان نوى بشبين القناطر تطورت لاشتباك، وبعدها أطلق الشرطي عدة أعيرة، مما تسبب في إصابة المجني عليهما ونقلهما للمستشفى في حالة خطرة، وهناك لفظا أنفاسهما الأخيرة.

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كما تبين وفق التحقيقات أن المشاجرة وقعت خلال فترة عمل أمين الشرطة في مزلقان نوي للقطارات لتنظيم حركة المرور، حيث شرع في تحرير مخالفة مرورية لإحدى السيارات المارة، فتدخل كل من الشقيقين يسري محمد وشقيقه سالم، ويمتلكان ورشة إطارات سيارات بالمنطقة بجوار المزلقان، وحاول أحدهما منعه من كتابة المخالفة وانتزاع قلمه ودفتر المخالفات، فنشبت مشاجرة بينهم اضطر بعدها أمين الشرطة لإطلاق الرصاص عليهما فأصاب أحدهما في قدمه والآخر في بطنه، وتم نقلهما للمستشفى وهناك لفظا أنفاسهما الأخيرة.



الشقيقان الضحية

وتجمهر الأهالي للفتك بأمين الشرطة الذي اختبأ في غرفة الملاحظة بالمزلقان حتى تم التحفظ عليه من قوات الأمن التي انتقلت لمكان الحادث.

بدورها، فرضت الأجهزة الأمنية طوقا حول موقع الحادث، ونجحت بتفريق المحتجين، فيما يتم تفريغ كاميرات المراقبة بالمزلقان لمعرفة أسباب الحادث وحقيقة الواقعة.

من جانبها، صرحت النيابة بدفن الجثتين بمقابر أسرتيهما بقرية نوى، وتولت التحقيق.