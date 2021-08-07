 السيسي يبحث مع وزير دفاع العراق القضايا المشتركة

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية اليوم السبت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، وبحث معه عددا من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

إلى هذا، أضاف في بيان أن وزير الدفاع العراقي نقل رسالة إلى السيسي من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تضمنت "التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر".

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وأكدت رسالة الكاظمي تثمين الدور المصري الداعم للعراق خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، معتبرا هذا الدور "عمقا استراتيجيا للأمة العربية".

على الجانب الآخر، أفاد المتحدث بأن السيسي أكد حرص مصر على التعاون مع العراق في كافة المجالات، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة ويساعده على تجاوز كافة التحديات ومكافحة الإرهاب ويحافظ على أمنه واستقراره.

وتابع أن اللقاء تناول أيضا التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات.