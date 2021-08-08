.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: "لا تنس نفسك!"

من المحاكمة
الداعية محمد حسان أمام المحكمة
الإخوان المسلمون

تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: "لا تنس نفسك!"

الداعية محمد حسان قال إن الجماعة لم تستطع التغلب على سياسة الحزب الواحد، وعندما حدث التصادم بينها وبين القوى الأخرى كان يتوجب عليها التخلي عن الحكم حقناً للدماء، وهو ما لم تفعله

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبدالحميد

نشر في: آخر تحديث:

تبرأ الداعية المصري الشهير محمد حسان من أفعال الإخوان وتصرفاتهم، وأكد أنها جماعة دعوية تحولت لحزب سياسي وصلت للحكم والرئاسة وفشلت لأنها لم تستطع الانتقال من فقه الجماعة إلى فقه الدولة.

وقال الداعية المصري، خلال شهادته أمام محكمة الجنايات التي تنظر قضية "داعش إمبابة"، اليوم الأحد، إنه رجل تجاوز الستين من عمره، ولا يعلم عن جماعة الإخوان أكثر مما يعلمه القضاء، مؤكدا أن الجماعة لم تستطع التغلب على سياسة الحزب الواحد والرأي الواحد، وعندما حدث التصادم بينها وبين القوى الأخرى كان يتوجب عليها التخلي عن الحكم حقنا للدماء، وهو ما لم تفعله.

وكانت الدائرة الخامسة -إرهاب- بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قد استمعت اليوم الأحد لشهادة الشيخ محمد حسان في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

من المحاكمة
من المحاكمة

وتأتي شهادة محمد حسان بعد أسابيع من سماع شهادة الداعية محمد حسين يعقوب، كشاهد أيضًا في القضية، بعد أن طلب محامي متهمين اثنين بالقضية سماع أقوالهما فيما ذكره موكلاه في التحقيقات بأن المعتقدات التي سارا على نهجها قائمة على أفكار الشيخين "حسان" و"يعقوب".

محمد حسين يعقوب للمحكمة: سيد قطب شاعر لم يتفقه بالدين مصر محمد حسين يعقوب للمحكمة: سيد قطب شاعر لم يتفقه بالدين
مصر.. استدعاء محمد حسان ويعقوب بمحاكمة خلية داعش مصر مصر.. استدعاء محمد حسان ويعقوب بمحاكمة خلية داعش

وسبق أن استمعت المحكمة لشهادة الداعية محمد حسين يعقوب يوم 17 يونيو الماضي.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ثالث أهم كارثة بحرية بالتاريخ.. قُتل خلالها 7000 جريح ومدني ثالث أهم كارثة بحرية بالتاريخ.. قُتل خلالها 7000 جريح ومدني
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
الأكثر قراءة
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة
بحزن ومرارة.. إيمي سمير غانم تعلق على رحيل والديها بحزن ومرارة.. إيمي سمير غانم تعلق على رحيل والديها
احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك! احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك!
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
قبل أن تذهب
تقارير محلية: سقوط أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية بيد طالبان
تقارير محلية: سقوط أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية بيد طالبان
اكتشف المزيد