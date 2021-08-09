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شاهد الرئيس المصري يذكر للتلفزيون أنه كان لاعب كاراتيه

وأهدى فريال أشرف ووالديها رحلة حج الى مكة المكرمة
أهدى فريال أشرف ووالديها رحلة حج إلى مكة المكرمة

شاهد الرئيس المصري يذكر للتلفزيون أنه كان لاعب كاراتيه

الرئيس السيسي إلى فريال أشرف: "اسمحي لي أن أدعوك ووالديك لرحلة الحج، لأنك رفعت رأسنا"

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لندن- العربية.نت 

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عاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بذاكرته إلى حيث كان مراهقا عمره 16 سنة قبل نصف قرن، فذكر في مداخلة هاتفية استمرت مع برنامج "التاسعة" أكثر من 15 دقيقة على "القناة الأولى المصرية"، مساء الأحد، أنه مارس منذ 1970 الكاراتيه "وكانت اللعبة من أحلى وأحب اللعبات بالنسبة لي شخصيا، ولعبتها من سنة سبعين، وأنا مهتم بها جدا" كما قال.

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في المداخلة وجه التحية لفريال أشرف، بطلة مصر بالكاراتيه، والتي فازت في أولمبياد "طوكيو 2020" بميدالية ذهبية، لتغلبها 2-0 في المباراة النهائية على نظيرتها، وهي بطلة أذربيجان Irina Zaretska البالغة 24 سنة، وعبّر في البرنامج الذي استضافها مع والديها أمس، عن سعادته بنجاحها من خلال التتويج الأولمبي، على حد ما نسمعه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وهو مجتزأ من المداخلة التي وجه كلامه فيها إلى فريال، وقال لها: "اسمحي لي أن أدعوك ووالديك لرحلة الحج، لأنك رفعت رأسنا"، وفق تعبيره.

كما أخبر فريال، التي ولدت في 1999 وتدرس الصيدلة بالجامعة البريطانية في القاهرة، أنه وجه بإطلاق اسمها وأسماء باقي رياضيي البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو على محاور وميادين جديدة سيتم افتتاحها في البلاد مستقبلا، لحصولهم على 6 ميداليات، ذهبية وفضية و4 برونزيات، وأعرب عن شكره لأبطال مصر في الأولمبياد، وشكرهم لإدخالهم السعادة والفرحة على الشعب المصري.

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