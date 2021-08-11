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فيديو لسحل مصري أمام منزله يثير غضباً.. والأمن يضبط الجناة

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المجني عليه مصاب بنزيف في المخ

فيديو لسحل مصري أمام منزله يثير غضباً.. والأمن يضبط الجناة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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أثار فيديو كشفته كاميرا مراقبة لسحل مصري أمام منزله في إحدى قرى محافظة الشرقية غضبا كبيرا على مواقع التواصل

وكشف الفيديو قيام مجموعة من الأشخاص باقتياد مواطن من منزله وسحله في الشارع والاعتداء عليه بالعصي الخشبية وسط ذهول المارة والجيران.

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كما تبين أن الواقعة حدثت في قرية أكياد التابعة لمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية شمال القاهرة وخلال ساعات تمكنت أجهزة الأمن من التوصل للجناة وكشف ملابسات الواقعة.

من جانبها، قالت الداخلية المصرية في بيان لها صباح اليوم الأربعاء إنه وبفحص الفيديو تم التوصل إلى شخصية المجنى عليه، وتبين أنه موظف مقيم بدائرة مركز فاقوس ومصاب بنزيف بالمخ، مشيرة إلى أنه وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين 6 أشخاص مقيمين بذات القرية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بأحد الطرق بدائرة المركز.

وذكرت الداخلية أن المواطن فوجئ في وقت لاحق بعودة هؤلاء الأشخاص وهم يستقلون سيارة وقاموا جميعاً بالتعدي عليه بالضرب باستخدام "العصي الخشبية" وإصابته، مشيرة إلى أنه وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات الجريمة وكذلك السيارة المستخدمة.

وقالت إنه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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