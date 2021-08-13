سيناء.. انفجار عبوة ناسفة بالعريش تودي بحياة 7 عسكريين

أفادت مصادر أمنية في منطقة العريش شرق مصر بانفجارة عبوة ناسفة مساء الخميس.

وبحسب المصادر فإن 7 من أفراد قوات الأمن المصرية لقوا حتفهم جراء الانفجار، بينما أصيب 6 آخرون.

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وقالت المصادر إن الانفجار كان في مدينة رفح الجديدة على الحدود مع قطاع غزة.

وبالتزامن أعلن المتحدث العسكري المصري، الخميس، مقتل 13 إرهابيا خلال مواجهات بشمال سيناء.

وقال في بيان، مساء الخميس، إن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من القضاء على 13 عنصراً إرهابياً في وسط وشمال سيناء، مضيفا أنه تم ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و20 خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدراجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأشار المتحدث العسكري إلى ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات، كاشفا عن مقتل وإصابة 9 من عناصر الجيش خلال المواجهات.