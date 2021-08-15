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رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات

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رضيع
تعبيرية

رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات

كشفت الفحوصات الطبية أن الطفل الرضيع تناول مخدر الأفيون

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف ملابسات واقعة إصابة رضيع بمحافظة قنا بالتسمم ونقله للمستشفى في غيبوبة تامة.

وكان مستشفى قنا جنوب مصر قد استقبل رضيعا يبلغ من العمر عاما مصابا بالتسمم وفي حالة غيبوبة وتم إجراء الإسعافات الأولية له حتى تمت إفاقته.

وكشفت الفحوصات الطبية أن الطفل الرضيع تناول مخدر الأفيون بطريق الخطأ حيث عثر عليها أمامه وتناولها دون إدراك ماهيتها.

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وألقت السلطات القبض على والد الطفل وجرى استجوابه لمعرفة كيفية وصول قطعة الأفيون لطفله الرضيع وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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