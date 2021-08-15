رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف ملابسات واقعة إصابة رضيع بمحافظة قنا بالتسمم ونقله للمستشفى في غيبوبة تامة.

وكان مستشفى قنا جنوب مصر قد استقبل رضيعا يبلغ من العمر عاما مصابا بالتسمم وفي حالة غيبوبة وتم إجراء الإسعافات الأولية له حتى تمت إفاقته.

مادة اعلانية

وكشفت الفحوصات الطبية أن الطفل الرضيع تناول مخدر الأفيون بطريق الخطأ حيث عثر عليها أمامه وتناولها دون إدراك ماهيتها.

وألقت السلطات القبض على والد الطفل وجرى استجوابه لمعرفة كيفية وصول قطعة الأفيون لطفله الرضيع وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

