شاهد الرئيس المصري يرد على سؤال: أنت أهلاوي أم زملكاوي

مواطن مصري، اسمه محمد سامي، دفعه فضوله إلى توجيه سؤال من النوع المحرج للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حضوره دعوة للإفطار مع الأسرة المصرية، وبه أراد أن يعرف عما إذا كان الرئيس أهلاوي أم زملكاوي.

رد السيسي وقال له: "تفتكر يا محمد، أنا كنت فاضي أني أفكر في كده، أنا بفكر في مصر فقط.. أنا مصراوي.. بس أنا برده بحب الأهلي والزمالك وكل الفرق" ثم شرح بأن حجم التعصب الرياضي تراجع عما كان عليه في السنوات الخمس الماضية، فقابل الحضور رده بتصفيق حاد، علما أنه سبق وأجاب على السؤال نفسه قبل سنوات، وكان خلال برنامج تلفزيوني يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي بقوله: "أنا بشجع كل اللي بيحبه المصريين" وفق تعبيره.

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وكان الرئيس السيسي دشن عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر السبت، وألقى كلمة قال فيها إنه لن يلغي الدعم "لكن هنعيد تنظيمه وأنا بتصدى للقضايا زي ما تصديت لغيرها، ولازم أرتب ورق البلد دي عشان تبقى دولة ذات شأن.. كل الناس تستقبل كلامي إني باختار الطريق الصعب أوي، لو اخترت الطريق السهل كنت سبت الغلابة كدا وكنت زودت الدعم والتموين وخلاص، وبقول مكلش وأعيش بالشكل الآدمي المحترم اللي بنتكلم فيه وبتكلم في قضايا مصر عليها، مش عشان وجهة نظر.. لا قعدت 50 سنة أدرسه وأقول ليه البلد دي كدا؟ ولازم البلد تتغير وأهلها يعيشوا وبجيب أمثلة وأختار التوقيات اللى بكلم فيها الناس".