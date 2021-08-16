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فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما

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العروسان
العروسان

فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما

شقيقة العروس أيضا لقيت مصرعها في الحادث

دبي - العربية.نت

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لقي عروسان مصريان مصرعهيما بحادث مروع بأحد طرق محافظة البحيرة شمال مصر، كما قتل في الحادث شقيقة العروس، وأصيب آخر بجروح وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر انقلاب سيار بداخلها عروسان واثنان من أقاربهما بمصرف مجاور للطريق أثناء الزفاف.

إلى هذا، نقلت وسائل إعلام مصرية عن شهود عيان قولهم إن الحادث وقع أثناء استعراض السيارات خلال الزفاف.

جرى نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة، فيما تم نقل المصاب إلى العناية المركزة بذات المستشفى.

وقالت مصادر طبية إن حالة المصاب خطيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف أمام قرية الشيخ محمد ووجود متوفين ومصاب، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

تمكنت القوات من انتشال مستقلي السيارة، وتبين أن بينهم عروسين واثنين من أقاربهما من بينهم شقيقة العروس "متوفاة"، وقائد السيارة مصاب بالمستشفى.

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