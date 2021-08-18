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السيسي يشدد في رسالة لعباس على ضرورة التهدئة بكافة المناطق

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Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi makes statements during a joint news conference with the Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis at Maximos Mansion in Athens, Wednesday, Nov. 11, 2020. Egypt's president is meeting with Greek officials in Athens on his first visit to the southern European nation since the two countries signed a deal demarcating maritime boundaries between them in the eastern Mediterranean. (Costas Baltas/Pool via AP)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

السيسي يشدد في رسالة لعباس على ضرورة التهدئة بكافة المناطق

الحكومة الإسرائيلية: الرئيس المصري يدعو رئيس الوزراء نفتالي بينيت لزيارة رسمية

دبي – العربية.نت

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نقل رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، اليوم الأربعاء، للرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم مصر للقضية الفلسطينية، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت أن كامل يزور رام الله حالياً، لمتابعة الجهود المصرية في إطار عملية السلام.

وأكد السيسي في رسالته للرئيس الفلسطيني "العمل على تحقيق الهدوء والاستقرار بكافة المناطق الفلسطينية والإقليم كافة".

ووفق بيان صدر من السلطات الفلسطينية، جرى خلال اللقاء بين عباس وكامل والوفد المرافق له "استعراض آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".

محمود عباس يستقبل عباس كامل
محمود عباس يستقبل عباس كامل

وثمّن الرئيس الفلسطيني "مواقف وجهود ومبادرة الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة".

من جانبه، أكد كامل "حرص جمهورية مصر العربية على التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات، لما فيه خير الشعبين والبلدين ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله".

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وتأتي زيارة رئيس المخابرات المصرية بناءً على تكليف من السيسي في إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتي يرعاها الرئيس المصري.

في سياق متصل، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، لزيارة رسمية إلى مصر في الأسابيع المقبلة، حسب بيان لمكتب بينيت.

وأوضح البيان أن هذه الدعوة التي تلقاها بينيت، نقلها إليه مدير المخابرات المصري عباس كامل خلال زيارته للقدس.

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