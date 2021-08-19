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ماسورة تخترق صدر شاب.. حادث مروع في مصر

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تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

ماسورة تخترق صدر شاب.. حادث مروع في مصر

القاهرة - ريم الششتاوي  

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تسبب حادث مروع بانقلاب دراجة يقودها شاب من مدينة الزقازيق في مصر ما أدى إلى اختراق ماسورة مياه لصدره وصولاً لظهره.

وكشفت التفاصيل أن الشاب تعرض لحادث تصادم في قرية سندنهور التابعة لمركز منيا القمح، ما أدى إلى انقلاب دراجته، وفق ما أفاد مدير أمن الشرقية.

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إلى ذلك، وعقب الحادث مباشرة نقل الشاب البالغ من العمر 18 عاماً إلى مستشفى منيا القمح المركزي، حيث نجح الفريق الطبي في استخراج الماسورة من صدره بعملية جراحية.

صورة ماسورة المياه
صورة ماسورة المياه

من جهته، صرح رئيس قسم الاستقبال بمستشفى الزقازيق الجامعي بمحافظة الشرقية لوسائل إعلام محلية عن استقرار الحالة الصحية للشاب بعد استخراج الماسورة التي اخترقته من الأمام للخلف.

مستشفى جامعة الزقازيق
  • مستشفى جامعة الزقازيق
  • الفريق الطبي المعالج للحالة
2 صور
مستشفى جامعة الزقازيق
مستشفى جامعة الزقازيق
الفريق الطبي المعالج للحالة
الفريق الطبي المعالج للحالة

وأفاد بأن الفريق الطبي من استشاري جراحة القلب والصدر وأطباء الجراحة، استغرقوا 4 ساعات في عملية جراحية لاستخراج الماسورة وإصلاح ما تم إصابته من الرئة والأوردة والشرايين.

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