بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، غموض مقتل حارس مدرسة بمنطقة بمركز البلينا في سوهاج جنوب مصر وسرقة 650 ألف جنيه.

في التفاصيل، كشفت تحريات المباحث أن طالبا في المدرسة قتل الحارس بسم فئران بعد أن وضعه له في "علبة كشري".

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وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، تلقت بلاغا من صاحب مدرسة خاصة يفيد بمقتل الحارس وسرقة خزينة حديدية من داخل المدرسة بها 650 ألف جنيه من درج مكتب، وأيضا جهازي DVR الخاص بكاميرات المراقبة، وجهازي كمبيوتر.

إلى هذا، جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، واكتشفوا أن وراء ارتكاب الواقعة طالب في المدرسة تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث.

من جهته، اعترف الطالب المتهم بأنه قام بشراء علبة كشري ووضع بها سم فئران، ثم توجه بها للمدرسة، وأعطاها للحارس، وبعد أن أكلها لفظ أنفاسه الأخيرة، فقام الطالب بسرقة الخزينة وأجهزة الكمبيوتر.