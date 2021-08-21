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فيديو يهز مصر.. ضرب مسن وزوجته داخل منزلهما بوحشية

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فيديو يهز مصر.. ضرب مسن وزوجته داخل منزلهما بوحشية

دبي - العربية.نت

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شغل مقطع فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث ظهرت مجموعة أشخاص يعتدون بالضرب المبرح وبطريقة مهينة على رجل مسن وزوجته.

ووثق المقطع قيام هؤلاء الأشخاص بالتعرض لذلك المسن، الذي حاول أن يبعدهم عن طريقه، لكنهم انهالوا عليه، وقام أحدهم بضرب زوجته دون رحمة.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل، فيما ارتفعت المطالبات بضرورة التعرف على المتهمين وضبطهم، لاعتدائهم بهذه الطريقة الوحشية على المجني عليهما، ومعرفة الأسباب التي دفعتهم لمثل هذا الفعل.

من جهتها، كثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لفحص الفيديو بشكل دقيق، وذلك من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، لكشف ملابسات الحادث وحل لغز غموض الاعتداء على المسن وزوجته.

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