بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق

بعد انتشار فيديو الفنان المصري سعد الصغير الذي التقى فيه بطفلين مشردين خلال تجوله في محافظة الإسكندرية أثناء توجهه إلى شاطئ الشاطبي، وعد الفنان الأطفال بأن يصطحبهم معه للقاهرة ويوفر لهما سكنا وعملا، ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان سعد الصغير، اليوم الأحد، على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تعليقه الأول على الفيديو قائلاً: "أعظم حاجة في الدنيا تساعد حد مش قادر كان الواحد ممكن في يوم من الأيام يكون مكان الناس ديه وبجد الكلام من كل قلبي وربنا يعلم ما في القلب حابب أشكر كل الناس اللي دائماً يشجعونني على فعل الخير".

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وتابع الصغير: "يا ريت أي حد يقدر يساعد أي حد غلبان محتاج بجد أو أي حالة يساعد، وأتمنا كلنا نحب بعض ونساعد بعض".



قصة الطفلين المشردين

ونشر الفنان سعد الصغير أمس على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يروي قصة الطفلين قائلاً: "كنت نازل وبقول عايز أعمل خير لقيت الأولاد دول قدامي في الشارع، ويمكن دي تجارتي الناجحة مع الله".

وكان الفنان كان قد قام بإيقاظ الطفلين النائمين خلال تسجيله للفيديو ليتعرف على سبب نومهما في الشارع، وتبين أن الطفلين يحيى ومحمد، وهما شقيقان تشردا بعد طلاق والديهما، فانتقل الأطفال للعيش مع والدتهم والتي تزوجت من شخص يعاملهم معاملة قاسية على حد وصفهم. وكذلك زواج والدهم من سيدة تسيء معاملتهم وتضربهم.

وأضاف أحد الطفلين أن زوج والدتهم كان يريدهم أن يعملوا في تزوير العملة، وأكد أنهم رفضوا أن يعملوا في هذا المجال.

رسالة لوالدي الطفلين

كما طلب الفنان من الطفل أن يوجه رسالة لوالدته من خلال الفيديو فقال: "متسبينيش عشان جوزك ومتبعنيش"، وأضاف الفنان موجهاً كلامه لوالدة الطفلين: "أم يحيى ابنك نايم في الشارع، مش حقول أكثر من كده"، ووجه رسالة لوالد الطفلين قائلاً: "مش أنا اللي هحنن قلبك على ولادك، أولادك نايمين في الشارع، ليه قلبك قاسي على أولادك كده، ابنك في الشارع من سنة ونصف".