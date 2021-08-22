مصر تغلق معبر رفح في كلا الاتجاهين اعتبارا من الاثنين

أعلنت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح في كلا الاتجاهين اعتبارا من غد الاثنين وحتى إشعار آخر.

وذكر إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني أنه تم إبلاغهم من السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري غداً الاثنين في كلا الاتجاهين.

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يأتي ذلك رغم إعلان الوزارة الفلسطينية، مساء الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين، كاشفة أن السفر سيكون متاحا عبر المعبر في تمام الساعة 7 صباح غد في الصالة الخارجية.

وكانت السلطات المصرية، قد واصلت، فتح معبر رفح البري من الجانبين على مدار الأيام الماضية لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، علاوة على إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، واستمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسير على الفلسطينيين.

يشار إلى أن مصر كانت أعادت فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة يوم 16 مايو الماضي كما وفرت سيارات إسعاف أمام المعبر لسرعة نقل المصابين للمستشفيات في شمال سيناء أو المحافظات الأخرى.

إلى ذلك كشفت مصادر مصرية لـ"العربية.نت" حينها أنه تقرر استقبال كافة الحالات القادمة من قطاع غزة سواء المسافرين أو الطلاب أو المرضى أو المصابين جراء القصف الإسرائيلي صباح يوم 16 مايو الماضي.