.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بتر أصابع وحالات خطرة.. مأساة لاعبات بمصر تعرضن لحادث مروع

  • الخط
لاعبات الفريق
أعضاء الفريق

بتر أصابع وحالات خطرة.. مأساة لاعبات بمصر تعرضن لحادث مروع

تعرضت لاعبات مصريات في كرة السرعة لحادث تصادم مروع أمس أسفر عن تعرضهن لإصابات خطيرة وبتر أصابع

القاهرة - أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

تعرضت لاعبات مصريات في كرة السرعة لحادث تصادم مروع أمس أسفر عن تعرضهن لإصابات خطيرة وبتر أصابع.

وشهد طريق القاهرة الإسكندرية حادث انقلاب حافلة كان يستقلها لاعبات فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عقب مشاركتهن في بطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات بالقاهرة، ما أسفر عن إصابة 11 منهن بكسور وجروح خطيرة، ونقلهن لمستشفى بركة السبع بالمنوفية لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، فيما تم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة بشبين الكوم لإجراء الجراحات اللازمة.

الإصابات بين كسور وجروح وكدمات

وكشف مصدران طبيان بمحافظة المنوفية لـ"العربية.نت" أن الإصابات تنوعت بين كسور بالأذرع وجروج قطعية بالوجه، وسجحات وكدمات، وخلع بالكتف واشتباه بارتجاج، مضيفين أن هناك حالات خطرة وحالات أخرى تعرضت لبتر في الأصابع.

وزار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعضاء الفريق بمستشفى جامعة المنوفية بشبين الكوم، للاطمئنان عليهم والوقوف على الحالة الصحية لهم، حيث اطمأنوا على الحالة العامة لمصابي الحادث، موجهين الطاقم الطبي بتقديم كافة الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين.

وزير الشباب المصري أشرف صبحى
وزير الشباب المصري أشرف صبحى

واستمع وزير الشباب والرياضة، إلى مطالب أسر مصابي حادث أتوبيس فريق كرة السرعة، واحتياجاتهم، مُطالبًا محافظ كفر الشيخ بتنفيذها، خصوصاً ما يتعلق بتقديم الدعم الطبي لأبنائهم، مشددين على محاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث حفاظاً على حقوق وسلامة أبنائهم.

وأكد الوزير ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الحالات المصابة، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتوفير إعادة تأهيل لهم ليتمكنوا من العودة لممارسة أنشطتهم الرياضية بصورة طبيعية.

هذه الدولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. ويثير قلق النخبة الحاكمة قصص اقتصادية ثروات هذه الدولة يتزايد فيها عدد الأثرياء بسرعة.. ويثير قلق النخبة الحاكمة

صرف 20 ألف جنيه تعويض لكل مصاب

من جانبه قرر محافظ المنوفية، صرف 20 ألف جنيه تعويضاً لكل مصاب في الحادث كما قرر محافظ كفر الشيخ صرف 30 ألف لكل حالة، ليصبح إجمالي التعويض 50 ألف لكل مصاب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة
فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ
الأكثر قراءة
انتشار زواج انتشار زواج "البارت تايم" بمصر.. والإفتاء تحذر: محرم وباطل!
مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق
اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين.. ورسالة إلى إبراهيم رئيسي اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين.. ورسالة إلى إبراهيم رئيسي
قبل أن تذهب
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
اكتشف المزيد