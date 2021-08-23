بتر أصابع وحالات خطرة.. مأساة لاعبات بمصر تعرضن لحادث مروع

تعرضت لاعبات مصريات في كرة السرعة لحادث تصادم مروع أمس أسفر عن تعرضهن لإصابات خطيرة وبتر أصابع.

وشهد طريق القاهرة الإسكندرية حادث انقلاب حافلة كان يستقلها لاعبات فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عقب مشاركتهن في بطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات بالقاهرة، ما أسفر عن إصابة 11 منهن بكسور وجروح خطيرة، ونقلهن لمستشفى بركة السبع بالمنوفية لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، فيما تم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة بشبين الكوم لإجراء الجراحات اللازمة.

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الإصابات بين كسور وجروح وكدمات

وكشف مصدران طبيان بمحافظة المنوفية لـ"العربية.نت" أن الإصابات تنوعت بين كسور بالأذرع وجروج قطعية بالوجه، وسجحات وكدمات، وخلع بالكتف واشتباه بارتجاج، مضيفين أن هناك حالات خطرة وحالات أخرى تعرضت لبتر في الأصابع.

وزار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعضاء الفريق بمستشفى جامعة المنوفية بشبين الكوم، للاطمئنان عليهم والوقوف على الحالة الصحية لهم، حيث اطمأنوا على الحالة العامة لمصابي الحادث، موجهين الطاقم الطبي بتقديم كافة الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين.

واستمع وزير الشباب والرياضة، إلى مطالب أسر مصابي حادث أتوبيس فريق كرة السرعة، واحتياجاتهم، مُطالبًا محافظ كفر الشيخ بتنفيذها، خصوصاً ما يتعلق بتقديم الدعم الطبي لأبنائهم، مشددين على محاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث حفاظاً على حقوق وسلامة أبنائهم.

وأكد الوزير ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الحالات المصابة، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتوفير إعادة تأهيل لهم ليتمكنوا من العودة لممارسة أنشطتهم الرياضية بصورة طبيعية.

صرف 20 ألف جنيه تعويض لكل مصاب

من جانبه قرر محافظ المنوفية، صرف 20 ألف جنيه تعويضاً لكل مصاب في الحادث كما قرر محافظ كفر الشيخ صرف 30 ألف لكل حالة، ليصبح إجمالي التعويض 50 ألف لكل مصاب.