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مصر.. التطعيم ضد كورونا إلزامي لكل من هم فوق 18 عاما

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حملة التطعيم بلقاح كورونا في مصر
من مصر
لقاح كورونا

مصر.. التطعيم ضد كورونا إلزامي لكل من هم فوق 18 عاما

مجلس الوزراء: لقاح كورونا آمن وفعّال للجميع وكل من هم فوق الـ18 عاما وبالنسبة لطلاب المدارس سوف يتلقون اللقاح

العربية.نت

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أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التطعيم ضد فيروس كورونا إلزامي لكل من هم فوق الـ18عاماً بالمدارس والجامعات، لافتا إلى أن الهدف المستقبلي هو الاعتماد على اللقاحات المصنعة محليا.

من مصر
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من مصر
من مصر
من مصر

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد" المصرية: "مستقبلا سيكون هناك إجراءات لمن لم يتلق لقاح كورونا"، مضيفا: "لقاح كورونا آمن وفعّال للجميع وكل من هم فوق الـ18 عاما وبالنسبة لطلاب المدارس سوف يتلقون اللقاح".

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وأوضح نادر سعد أن "تلقي اللقاحات سيشمل جميع المدارس بما فيها الدولية واللغات، لافتا إلى أن موظفي الدولة لهم الأولوية في تلقي لقاح كورونا، معقبا بالقول: "1.5 مليون معلم سيتلقون لقاح كورونا".

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "سيتم إعداد جداول لكل وزارة بشأن تطعيم موظفيها بلقاح كورونا".

وأشار إلى أن وزارة الصحة ستنسق مع جميع الوزارات بشأن المواعيد المخصصة لتلقي اللقاح، مضيفا: "نقوم بتأمين موظفي الدولة بتلقيهم لقاح كورونا لضمان استمرار العمل وخدمة المواطنين".

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