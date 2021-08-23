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مصر.. مصرع رضيعة وإصابة 8 آخرين في حريق حضّانة بقنا

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مصر.. مصرع رضيعة وإصابة 8 آخرين في حريق حضّانة بقنا

نشب حريق في منظم ضخ الأكسجين داخل إحدى الحضانات بمدينة قنا، ما تسبب في وفاة رضيعة وإصابة 8 رضّع آخرين تم إنقاذهم من الحريق

القاهرة - ريم الششتاوي

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نشب حريق في منظم ضخ الأكسجين داخل إحدى الحضانات بمدينة قنا، الاثنين، ما تسبب في وفاة رضيعة وإصابة 8 رضع آخرين تم إنقاذهم من الحريق.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن محافظة قنا، اللواء مسعد أبو سكين، إخطاراً يفيد بنشوب حريق في شبكة الأكسجين داخل إحدى الحضانات والذي تسبب في توقف وصول الأكسجين للأطفال داخل الحضّانة، ما أسفر عن مصرع طفلة رضيعة 20 يوماً.

تعبيرية
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وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 8 أطفال من الحضّانة والسيطرة على الحريق.

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كما قامت سيارات الإسعاف بنقل الأطفال الرضّع إلى مستشفى قنا العام والمستشفيات الحكومية القريبة من موقع الحادث.

ومن جهته أمر مدير أمن محافظة قنا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات.

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