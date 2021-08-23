مصر..إصابة سيدتين بعد سقوط بلكونة المنزل بهما

سقطت سيدتان من بلكونة بإحدى بنايات مدينة كفر الشيخ، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة، منها كسور وجروح، وتم نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة العمليات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ إشارة بسقوط إحدى البلكونات في بناية تابعة للمدينة، ما أدى لإصابة سيدتين بإصابات بالغة، حيث أصيبت رحاب محمد البرهامي، 35 عاماً، باشتباه بكسر بالعمود الفقري واشتباه بكسر بالحوض، وجرح قطعي بالرأس، وأصيبت شيماء محمد فرج، 35 عاماً، باشتباه بكسر بالعنق واشتباه بكسر بالفخذ اليمنى، وجرح قطعي بالرأس، والحالات تحت الملاحظة والعلاج باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.





محافظ كفر الشيخ أثناء زيارته للمستشفى

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ومن جهته، انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، لمستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان على السيدتين.

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ، اطمأن على حالة السيدتين، ووجه بتقديم كافة الرعاية الطبية لهما، كما التقى بأسرة السيدتين.