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إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا.. وعزل مخالطيه

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محافظ القليوبية

إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا.. وعزل مخالطيه

القاهرة-أشرف عبد الحميد

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أعلنت محافظة القليوبية، شمال مصر، اليوم الثلاثاء، إصابة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ الإقليم، بفيروس كورونا و عزله في استراحته بمدينة بنها.

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وأكدت المحافظة في بيان رسمي أن حالة المحافظ العامة مستقرة حيث يخضع حاليًّا للعلاج وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، تحت إشراف مديرية الصحة بالقليوبية، مضيفة أنه جرى عزل المخالطين له وطاقم مكتبه.

كما قررت المحافظة تأجيل الدعوة الموجهة لحضور صلاة الجمعة والتي كان من المقرر إقامتها بمدينة بنها بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمحافظين السابقين، والقيادات التنفيذية والشعبية إلى موعد لاحق سيتم تحديده، نظرًا لإصابة المحافظ.

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وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس الاثنين تسجيل 189 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة.

كما نوهت إلى أنه تم رصد متحور "دلتا" في كل دول العالم، وكانت الحالات بسيطة وتماثلت للشفاء من خلال البروتوكول العلاجي، وكشفت وزيرة الصحة،عن إدراج تحديثات جديدة في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، من خلال عقار "مونوكرونال أنتي باديز" الذي يعد من أقوى خطوط الإنتاج في العالم وحقق نسب شفاء وصلت إلى 95% مع الحالات الشديدة والمتوسطة، مؤكدة توفير 15 ألف جرعة بقيمة 50 مليون دولار.

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