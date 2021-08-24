ليفربول يرفض ضم محمد صلاح للفراعنة.. واتحاد الكرة يتجه للفيفا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، أنه يتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا واستثنائهم من ذلك.

وقال الاتحاد إنه تلقى خطاباً من نادي ليفربول الإنجليزي يعتذر فيه عن انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة انجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

مادة اعلانية

عزل إجباري

كما أشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا معربا عن أمله أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

وذكر الاتحاد المصري أن نادي ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب وليس محمد صلاح فقط مضيفا أنه يتواصل مع الفيفا للحصول على استثناء لاعبيه لحاجة المنتخب لهم مع الالتزام بتوفير أقصى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي، يوم 1 سبتمبر المقبل، في العاصمة المصري القاهرة، قبل السفر إلى مدينة فرانسفيل لمواجهة منتخب الغابون، يوم 5 سبتمبر 2021، وذلك ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.