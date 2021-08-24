قضية "خلية أحرار الشام".. السجن المؤبد والمشدد بحق 6 إرهابيين

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد ضد 6 إرهابيين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية أحرار الشام.

وقررت المحكمة معاقبة الإرهابي هشام أحمد عبد الرحمن بالسجن المؤبد، والإرهابية فاطمة السيد جيد بالسجن المشدد 7 سنوات، و4 إرهابيين آخرين هم عبد الرحمن عبد العليم سعيد، ومحمد عبد الفتاح أحمد، ورمضان السيد شعبان، ورمضان السيد صالح بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما برأت المتهم أحمد ربيع رشاد. وألزمت المحكمة جميع المتهمين بتلقي دورات إعادة تأهيل لمدة عامين كما أمرت بإدراجهم وكذلك إدراج التنظيم الذي انضموا إليه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل التنظيم ومقاره.

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جماعة إرهابية

كما كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من العام 2016 حتى 2017، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

وكشفت التحقيقات تولى المتهم الأول تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة أحرار الشام تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة.

كما تبين من التحقيقات قيام إحدى المتهمات بتزويد الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، كما حرضت على ارتكاب جريمة إرهابية بأن حرضت المتهم الخامس على الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر وتحديدا سوريا، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.