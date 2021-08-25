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بشكل مفاجئ.. لاعبة مصرية تتعرض لضرب مبرح وسط الملعب

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اللاعبة فدوى عصام الدين - صورة أرشيفية

بشكل مفاجئ.. لاعبة مصرية تتعرض لضرب مبرح وسط الملعب

دبي - العربية.نت

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كشفت لاعبة كرة قدم نسائية في مصر تدعى، فدوى عصام، عن تعرضها لواقعة اعتداء بالضرب من قبل مدرب فريق منافس (تايجر)، خلال مباراة ودية بين الأخير ونادي الطيران.

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وسردت تفاصيل الواقعة، قائلة إنها اشتبكت مع لاعبة الفريق المنافس، وهو أمر معتاد في كل دوريات العالم، مشيرة إلى أنها تفاجأت بالمدرب وهو ينهال على ظهرها بالضرب.

كما أضافت في تصريحات تلفزيونية عبر قناة مصرية، أن فريقها كان يخوض لقاء وديا مع تلك الأكاديمية، وخلال آخر خمس دقائق من عمر المباراة تفاجأت بهذا المدرب يعتدي عليها.

لكمات متتالية

وأوضحت أن المدرب انهال عليها باللكمات حتى سقطت أرضاً، ليواصل تعنيفها وضرب رأسها بالأرض عدة مرات.

وأشارت إلى أن المدرب ارتكب هذا الفعل لمجرد أنها اشتبكت بالأيدي مع لاعبة تحت قيادة هذا المدرب، لافتة إلى أن حكم المباراة لم يتخذ أي قرار حول اشتباكها مع لاعبة الفريق المنافس لفريقها، ليتفاجأ هو الآخر باعتداء المدرب عليها.

تحقيق شهرة.. ورسائل سب

من جانبه، أكد الكابتن محمد همام، مدرب فريق تايجر، أنه تدخل سريعا لإنقاذ الفتاة خاصة بعد تأخر الحكم لفض الاشتباك، لذا قام بإبعاد فدوى بالقوة.

وأشار في مداخلة تلفزيونية، إلى أن فدوى عصام تريد تحقيق الشهرة عن طريق هذه الواقعة التي حرفتها عبر وسائل الإعلام ما عرضه للنقد الشديد من المصريين، حيث تلقى رسائل سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

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