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جرافة تدهس سيدة مصرية وابنتها.. وفيديو يوثق

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جرافة تدهس سيدة مصرية وابنتها.. وفيديو يوثق

الأهالي تمكنوا من القبض على السائق وتسليمه للشرطة

القاهرة - العربية.نت

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في حادثة مروعة، توفيت سيدة مصرية وابنتها الأربعاء دهساً أسفل عجلات جرافة تابعة لإحدى الشركات بالجيزة جنوب البلاد.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً بمصرع السيدة وابنتها أسفل عجلات جرافة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال مرورهما بشارع بورسعيد في مدينة البدرشين بالجيزة.

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وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث حيث تبين وفاة السيدة وابنتها.

كما تمكن الأهالي من القبض على سائق الجرافة، وتسليمه للشرطة.

إلى ذلك قررت السلطات نقل الجثتين لمشرحة مستشفى البدرشين والتصريح بدفنهما.

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