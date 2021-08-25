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بعد انفجار شبكة الأكسجين.. ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع

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الممرضة المنقذة
خاص

بعد انفجار شبكة الأكسجين.. ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع

القاهرة-أشرف عبد الحميد

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في شجاعة وبسالة كبيرة نجحت ممرضة مصرية في إنقاذ 8 أطفال رضع بعد انفجار شبكة الأكسجين في حضانة خاصة.

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وكشفت الممرضة صابرين محمد، تفاصيل الواقعة "للعربية.نت" وقالت إنها تعمل في حضانة خاصة بإحدى مدن محافظة قنا جنوب البلاد، وخلال فترة عملها بعد منتصف الليل صباح الاثنين تلقت اتصالا هاتفياً من ممرضة زميلة تعمل في حضانة خاصة مجاورة لهم، وتستغيث بها طالبة منها إرسال اسطوانات أكسجين سريعة لسرعة إنقاذ أطفال الحضانة بعد انفجار شبكة الأوكسجين في الحضانة واندلاع دخان جراء ذلك.

تعاون الجيران والممرضة لإنقاذ الأطفال

كما قالت إنها سارعت وبمعاونة الشباب والجيران من نقل الإسطوانات للحضانة، وفوجئت بوجود قيادات الأمن هناك، مضيفة أنها وعلى الفور قامت بالدخول لمكان وجود الأطفال وأجرت اللازم نحوهم حتى أعادت 6 منهم للتنفس مجددا وبعدها تم ارسالهم لحضانة المستشفى العام من خلال سيارات الإسعاف لاستكمال علاجهم.

الممرضة المنقذة
الممرضة المنقذة

وذكرت أنها قامت باللازم أيضا نحو الطفلين الآخرين وتم نقلهما لمستشفى الجامعة لإكمال علاجهما واستغرق كل ذلك نحو 5 ساعات حتى اطمأنت تماماً لسلامة الأطفال، مشيرة إلى أن ما فعلته كان نابعا من واجبها وضميرها المهني وعاطفتها كأم دون انتظار شكر أو تقدير من أحد.

وكان حريق، قد نشب أول أمس الاثنين، في مركز خاص بحضانات أطفال أمام مستشفى قنا العام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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