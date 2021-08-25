فرض رسوم للتصوير في شوارع القاهرة

أصدر محافظ القاهرة، خالد عبد العال، قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة المصرية.

إلى هذا، أعلنت المحافظة في بيان أنه "في إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة.. فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها".

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وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ، حيث سيتم تحصيل رسوم بواقع 15 ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير، وتحصيل رسوم بواقع 100 ألف جنيه لليوم الكامل مقابل التصوير.

ومن المقرر أن يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.

فيما نقل موقع "مصراوي" المحلي عن مصدر مسؤول في محافظة القاهرة قوله إن هذا القرار معمول به منذ 10 سنوات وليس جديدا، مؤكدا أن سبب إصدار القرار الجديد يعود لرصد تجاوزات من قبل بعض الأحياء بالمغالاة أو إهدار حق الدولة.

وأشار إلى أن هذا القرار يسري على شركات الإنتاج ويمنع الممارسات المغلوطة، التي تحدث من آن لآخر في تصوير فيديوهات.