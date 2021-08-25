.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فرض رسوم للتصوير في شوارع القاهرة

  • الخط
القاهرة
القاهرة

فرض رسوم للتصوير في شوارع القاهرة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر محافظ القاهرة، خالد عبد العال، قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة المصرية.

مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات مصر مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات

إلى هذا، أعلنت المحافظة في بيان أنه "في إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة.. فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها".

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ، حيث سيتم تحصيل رسوم بواقع 15 ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير، وتحصيل رسوم بواقع 100 ألف جنيه لليوم الكامل مقابل التصوير.

ومن المقرر أن يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.

فيما نقل موقع "مصراوي" المحلي عن مصدر مسؤول في محافظة القاهرة قوله إن هذا القرار معمول به منذ 10 سنوات وليس جديدا، مؤكدا أن سبب إصدار القرار الجديد يعود لرصد تجاوزات من قبل بعض الأحياء بالمغالاة أو إهدار حق الدولة.

وأشار إلى أن هذا القرار يسري على شركات الإنتاج ويمنع الممارسات المغلوطة، التي تحدث من آن لآخر في تصوير فيديوهات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
الأكثر قراءة
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر
رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح
الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب
تحويل تحويل "صورة" سمية الخشاب إلى التحقيق.. والفنانة توضح
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
قبل أن تذهب
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
اكتشف المزيد