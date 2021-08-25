لعودة العالقين.. مصر تعيد فتح معبر رفح باتجاه واحد

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح باتجاه واحد غدا الخميس لعودة العالقين وإدخال البضائع.

إلى هذا، أعلن إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية أنه تم إبلاغهم من السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري غداً الخميس باتجاه الوصول فقط، لتسهيل عودة العالقين إلى قطاع غزة، وفتح المعبر التجاري لإدخال البضائع.

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كانت مصر قد قررت إغلاق معبر رفح البري لليوم الثالث اليوم الأربعاء على التوالي، بعد أن قررت إغلاقه بشكل مفاجئ مساء الأحد الماضي.

وذكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، أنه تم إبلاغهم من السلطات المصرية بإغلاق المعبر من صباح الاثنين الماضي في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر.

فيما قالت سفارة فلسطين بالقاهرة إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح غدا الخميس في اتجاه واحد لعودة المواطنين إلى قطاع غزة وانتظام العمل في الاتجاهين بدءاً من الأحد المقبل.

في المقابل، أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالات مع المسؤولين في مصر، لمعرفة دوافع القرار ومناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة، ووقف التوتر وتجنب التصعيد.

يأتي ذلك رغم إعلان الجانب الفلسطيني، عن آلية السفر عبر المعبر، اعتباراً من الاثنين.

يشار إلى أن السلطات المصرية كانت قد واصلت فتح معبر رفح البري من الجانبين على مدار الأيام الماضية لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، علاوة على إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، واستمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسير على الفلسطينيين.