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مصري يقتل شقيقه ويقطع جثته لأجزاء ويوزعها في أكياس

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مصري يقتل شقيقه ويقطع جثته لأجزاء ويوزعها في أكياس

دبي - العربية.نت

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات العثور على أجزاء آدمية بمنطقة إمبابة بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

في التفاصيل، تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة.

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وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق القتيل لديه معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس المشار إليه وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر.

وقال المتهم إنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه "المجني عليه" وطلب مساعدته إلا أنه رفض - الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية فعقد العزم على قتله.

فقام باستدراجه لشقة قام باستئجارها حديثاً بدائرة القسم وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعها بأجولة بلاستيكية وألقاها بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على مبلغ مالي.

وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقي الجثة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة والمسروقات.

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