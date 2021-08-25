سكب البنزين عليهم وأشعل النار.. عاطل يقتل زوجته وابنته بمصر

أدت خلافات أسرية لعائلة تعيش بمحافظة بني سويف في مصر، إلى سكب شاب عاطل البنزين على زوجته وابنتيه ليشعل النار بهم، ما أدى إلى وفاة ابنته من أربعة أيام ووفاة زوجته متأثرة بالحروق اليوم.

وتلقى مدير أمن بني سويف إخطاراً من شرطة مستشفى بني سويف التخصصي بوفاة السيدة أمال قرني 45 عاماً، اليوم الأربعاء، متأثرة بحروق من الدرجة الثالثة والتي وصلت إلى أكثر من 40% من جسدها.

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وفاة ابنته بحروق من الدرجة الثالثة

كما أسفرت الجريمة التي وقعت منذ 4 أيام عن وفاة ابنتهما فاطمة متأثرة بحروق، إثر سكب مواد مشتعلة "بنزين" عليهم، والتي تسببت في حروق من الدرجة الثالثة وصلت إلى 70% من جسدها ما تسبب في وفاتها، ووفاة والدتها صباح اليوم متأثرة بحروقها، وإصابة ابنته الثانية بحروق وما زالت تخضع للعلاج في مستشفى بني سويف.

هذا وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن الواقعة بدأت بخلافات بين الأب وزوجته داخل منزلهما لرغبة الأب في بيع الشقة التي يعيشون فيها، وقام الأب بسكب البنزين على زوجته وبناته الاثنتين، ما تسبب في وفاة زوجته وابنته إثر إصابتها بالحروق، بعد نقلهم إلى مستشفى بني سويف لتلقي العلاج.

من جهتها تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأب وبدء التحقيقات معه في الواقعة.