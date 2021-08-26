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أجهزة تعويضية ومعاش ثابت.. الحكومة تعوض فتيات كرة السرعة

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لاعبات الفريق
لاعبات الفريق

أجهزة تعويضية ومعاش ثابت.. الحكومة تعوض فتيات كرة السرعة

رئيس مجلس الوزراء يوافق على صرف معاش ثابت للاعبات.. ووزارة التضامن توفر أجهزة تعويضية وصناعية للمصابات

القاهرة - ريم الششتاوي

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أعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن موافقته على صرف معاش ثابت ودعم مادي للاعبي فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق، وذلك بعد تعرضهم يوم الاثنين الماضي، لحادث مروري أليم، بالإضافة إلى صرف أجهزة تعويضية في ضوء ما عرضه وزير الشباب والرياضة على المجلس بهذا الشأن.

الحادث يعود للاثنين الماضي، حيث تعرضت لاعبات فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ لحادث تصادم أليم عقب مشاركتهن في بطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات بالقاهرة، ما أسفر عن إصابة 11 لاعبة بإصابات خطيرة ومنها بتر أصابع وكسور وجروح، وتم نقلهن إلى مستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، فيما تم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة بشبين الكوم.


توفير أطراف صناعية للفتيات

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لفتيات فريق كرة السرعة بنادي دسوق عقب تعرضهم للحادث الأليم.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن شعورها بآلام الأسر التي تعرضت فتياتهن للحادث المؤلم عقب انتهاء مشاركتهن ضمن فريق كرة السرعة لنادي دسوق في بطولة الناشئين بالمدينة الرياضية بحي الأسمرات. وأضافت الوزيرة: "قلبي مع أسرهن ونتمنى لهن الشفاء العاجل والتعافي"، كما وعدت الوزيرة بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية اللازمة وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بالفتيات وأسرهن.

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كما أكدت وزيرة التضامن أن رئيس الجمهورية وجه بدعم المصابين في الحوادث التي أدت إلى إعاقة وأن نتولى الأسرة بالكامل وتوفير أجهزة تعويضية وأطراف صناعية لهم.

الإصابات بين كسور وجروح وكدمات

هذا وكشف مصدران طبيان بمحافظة المنوفية لـ"العربية.نت" أن الإصابات تنوعت بين كسور بالأذرع وجروج قطعية بالوجه، وسجحات وكدمات، وخلع بالكتف واشتباه بارتجاج، مضيفين أن هناك حالات خطرة وحالات أخرى تعرضت لبتر في الأصابع.

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