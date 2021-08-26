بارالمبياد طوكيو تحتفي بلاعب مصري لمهارته في تنس الطاولة باستخدام فمه

انطلقت دورة الألعاب البارالمبية، أمس الأربعاء، في مدينة طوكيو والتي بدأت منذ 24 أغسطس الحالي حتى الـ5 من سبتمبر القادم.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بـ49 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 8 ألعاب مختلفة وهي: رفع الأثقال، والسباحة، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة الطائرة جلوس، و"الباراتايكوندو"، وكرة الهدف سيدات.

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واحتفلت دورة الألعاب بالاعب المصري إبراهيم حمدتو، من خلال حسابها الرسمي على موقع "توتير"، فقالت: "فقط بالدورة البارالمبية، اللاعب المصري إبراهيم حمدتو يلهم الجميع حول العالم. بعدما فقط ذراعيه إثر حادث يمسك بالمضرب بفمه وتساعده قدماه".

أول مصري بشخصية أنيمي

كما صنف اللاعب المصري بأول رياضي مصري يظهر كشخصية على شكل "أنيمي" بجوار الدمية سومتي، تميمة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020.

وتعرض اللاعب المصري إلى حادث وهو في العاشرة من عمره، ما تسبب في بتر ذراعيه ولكنه نجح في احتراف لعبة تنس الطاولة باستخدام فمه، وعمل نجاراً في مدينة دمياط، وذكر اللاعب لإحدى الصحف الدولية أنه كان يطمح بأن يكون له ورشته الخاصة للنجارة، ولم يكن يتوقع أن يصل لما هو عليه الآن".

ومن أبرز إنجازات اللاعب إبراهيم حمدتو، حصوله على الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة خلال أعوام 2011 و2013 و2015.