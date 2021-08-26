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بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع

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من الفيديو الذي أثار الجدل

بعد فيديو أثار غضباً بمصر.. القبض على شاب تحرش بسيدة في الشارع

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شاب تحرش بسيدة خلال سيرها في الشارع بعد تداول فيديو للواقعة مما أثار غضباً على مواقع التواصل

القاهرة- العربية.نت

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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شاب تحرش بسيدة خلال سيرها في الشارع بأحد أحياء القاهرة، وذلك بعد أن تم تداول فيديو للواقعة أثار غضباً على مواقع التواصل.

وكان رواد مواقع التواصل في مصر قد تداولوا فيديو لسيدة واجهت شاباً تحرش بها في الشارع ولقنته درساً قاسياً.

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وكشف الفيديو قيام السيدة بالصراخ في وجه الشاب بعد تحرشه بها أمام طفلها، ثم وجهت صفعة له، ورفضت حل المشكلة ودياً وتقديم اعتذار لها، فيما تدخل الأهالي والمارة للإمساك بالشاب، وقام أحدهم بتوجيه صفعات أخرى له والاعتداء عليه بالضرب.

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص مقطع الفيديو وتم تحرير محضراً بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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