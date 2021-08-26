فتح: قمة مصرية أردنية فلسطينية في القاهرة خلال أيام

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية عزام الأحمد، عن عقد قمة ثلاثية مصرية فلسطينية أردنية ستعقد خلال أيام في القاهرة.

إلى هذا، قال الأحمد في لقاء عبر قناة فلسطين الفضائية، مساء الأربعاء إن القمة تهدف إلى تنسيق المواقف والجهود، لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة مضيفا أن هناك اتصالات تجري حول عقد قمة عربية أيضا لإجهاض أي محاولة لضرب القضية الفلسطينية.

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ولفت الأحمد إلى أن لقاء سيعقد الأسبوع القادم للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أجل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

كان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد أجرى قبل يومين اتصالات مع المسؤولين في مصر لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة، ووقف التوتر وتجنب التصعيد.

وقررت حماس وقف إطلاق البالونات الحارقة بعد اتصال بين قيادات الحركة و اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية.

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد قررت فتح معبر رفح باتجاه واحد اليوم الخميس لعودة العالقين وإدخال البضائع.