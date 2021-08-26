فيديو لمصري يقود سيارته بطريقه جنونية يثير رعبا والنيابة تقرر حبسه

أعلنت النيابة المصرية حبس سائق متهور تم تداول فيديو له خلال قيادته لسيارته بسرعة جنونية، وعكس الاتجاه ما تسبب في حادث مروري كبير.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر قبل يومين فيديو لسائق يسير بسيارته وبسرعة جنونية عكس الاتجاه على الطريق الدائري بالقاهرة، ما تسبب في تصادم عدة سيارات، ولاحقه ضابط شرطة حتى تمكن من ضبطه.

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وأعلنت النيابة العامة في بيان رسمي مساء أمس الأربعاء أنها رصدت صباح يوم الرابع والعشرين من أغسطس الجاري تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لسير مركبة رُبع نقل عكس الاتجاه بالطريق الدائري، حيث أكد مُصوِّر المقطع تسببَ قائد المركبة في وقوع عدة حوادث، ثم ظهر توقف المركبات بالطريق حتى تمكن ضابطٌ من إلقاء القبض على السائق.

وذكرت النيابة أنها تلقت إخطارا بالواقعة من الضابط الظاهر بالفيديو وقال إنه وبضبطه لقائد المركبة لاحظ تحدثه بكلمات غير مفهومة، وأسفر تفتيشه عن العثور على مادة بيضاء تشبه مادةً مُخدِّرة، وباستجواب المتهم ردَّد عبارات غير مفهومة أيضا .

حبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات

وقالت النيابة إنها سألت شقيق المتهم فشهد بأن شقيقه لا يُعاني من أية أمراض عقلية أو ذهنية، ولم يرَهُ على تلك الحالة من قَبلُ، فأعادت استجوابه في اليوم التالي حيث أنكر ما أُسند إليه من اتهام مدعيًا عدم تذكره لما حدث بشأن الواقعة، مضيفة أنها أمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

عرض السائق على الطب الشرعي

وقررت النيابة وفق البيان عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينتي دم وبول منه لبيان مدى تعاطيه أية موادّ مخدِّرة من عدمه، و عرضه على القاضي الجزئي لاستصدار أمر بوضعه تحت الملاحظة بإحدى دور الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية.