وفاة حمدي الكنيسي أشهر مراسل عسكري بحرب أكتوبر

غيب الموت اليوم الجمعة الإعلامي المصري الكبير حمدي الكنيسي عن عمر ناهز 80 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، دخل على إثرها العناية المركزة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه قبل أيام بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير الذي كان أحد أشهر المراسلين العسكريين خلال حرب أكتوبر.

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وذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وذلك بمستشفى المعادي العسكري إثر إصابته بأزمة صحية.

الكنيسي من مواليد 19 مارس 1941 بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961 وهو أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة خلال حرب أكتوبر 1973.

تولى الكنيسي منصب رئيس الإذاعة المصرية عام 1997 واستمر في منصبه حتى مارس 2001 حتى بلوغه سن التقاعد.

قدم الكنيسي، العديد من البرامج الإذاعية منها برامج قصاقيص، والمجلة الثقافية، وصوت المعركة، ويوميات مراسل حربي، وتليفون وميكروفون وشغل عضوية مجلس إدارة كتاب مصر ورئيس اللجنة الثقافية وحصل على العديد من الجوائز والأوسمة، منها درعا التفوق من وزير الإعلام تقديراً لتطوعه كمراسل حربي للإذاعة في أثناء حرب أكتوبر، ووسام الجمهورية تقديراً لأدائه كمستشار إعلامي لمصر في لندن ونيودلهي عام 1982، وجائزة التفوق في الأداء من رئيس الوزراء عام 1985.