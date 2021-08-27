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بعد عثور سعد الصغير عليهما بالشارع .. وزيرة مصرية تتدخل لانقاذ طفلين 

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الطفلان المشردان - مصر
الطفلان يتلقيا معاينة طبية

بعد عثور سعد الصغير عليهما بالشارع .. وزيرة مصرية تتدخل لانقاذ طفلين

مسؤول لـ"العربية نت": تبين أن الطفلين" ي.ف "14عاما وم. ف 13 عاما هما من الاسكندرية، ومشردان نتيجة التفكك الأسري

القاهرة -أشرف عبد الحميد

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بعد عثور المطرب سعد الصغير عليهما في أحد شوارع الإسكندرية، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي توجيه فريق "أطفال بلا مأوى" بالتواصل مع المطرب لإنقاذ الطفلين وايداعهما دار رعاية.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" بالتواصل مع المطرب سعد الصغير لإنقاذ طفلين متواجدين معه بالمنزل بعد أن نشر حالتهما على مواقع التواصل الاجتماعي ومناشدته الجهات المعنية بأهمية التدخل لإنقاذهما.

وقال حازم الملاح المسؤل الإعلامي للبرنامج القومي لحماية "الأطفال والكبار بلا مأوى" "للعربية .نت " إن فريق الوحدة المتنقلة بالقليوبية توجه إلى مكان تواجد الطفلين وتبين من خلال دراسة الحالة أنهما " ي.ف "14عاما وم. ف 13 عاما من الاسكندرية، وكانا متواجدين بالشارع نتيجة التفكك الأسري وانفصال الزوج والزوجة ورفضهما لرعايتهما.

وذكر أن المطرب سعد الصغير التقى بهما خلال تواجده بمحافظة الاسكندرية واصطحبهما معه لمنزله، مضيفا أن الفريق قام باستلام الطفلين منه وقدم الدعم النفسي لهما وتوجه بهما إلى أحد المستشفيات لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة ثم تم ايداعهما بدار للرعاية الاجتماعية بالجيزة.

وقال إن فريق إدارة الحالة سيقوم بمتابعة الطفلين خلال تواجدهما بالدار كما سيتم التواصل مع الأب والأم مرة أخرى وعمل دراسة حالة لهما وتحديد الاحتياجات وأوجه التدخل.

وكان الفنان المصري سعد الصغير قد نشر فيديو له يكشف فيه تفاصيل لقائه بطفلين مشردين خلال تجوله في محافظة الإسكندرية أثناء توجهه إلى شاطئ الشاطبي، ووعد الطفلين بأن يصطحبهما معه للقاهرة ويوفر لهما سكنا وعملا، ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

2 صور

وقال الفنان، على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي: "أعظم حاجة في الدنيا تساعد حد مش قادر.. كان الواحد ممكن في يوم من الأيام يكون مكان الناس ديه.. وبجد الكلام من كل قلبي وربنا يعلم ما في القلب.. حابب أشكر كل الناس اللي دائماً يشجعونني على فعل الخير".

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