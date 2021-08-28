ترك رسالة مؤلمة.. انتشال جثة شاب انتحر غرقا في النيل

انتشلت السلطات المصرية جثمان شاب مصري انتحر قبل يومين بإلقاء نفسه في مياه النيل بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط شمال البلاد.

وترك الشاب رسالة على الشاطئ قبل انتحاره دوّن بها اسمه وعنوانه. كما نشر تدوينة على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" قبل الواقعة بساعات كاشفاً فيها تفاصيلاً مؤلمة.

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وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً من مواطنين يؤكدون فيه إلقاء شاب لنفسه من أعلى كوبري مدينة فارسكور بدمياط تاركاً رسالة بها اسمه وعنوانه.

وتبيّن من الرسالة أن الشاب يدعى إبراهيم شريف الباز ويبلغ من العمر 18 عاماً. وبإجراء التحريات حوله، تبيّن أن خلافات بينه وبين والده دفعته لاتخاذ قراره بالانتحار.

وقد طالب في منشوره الأخير على "فيسبوك" الآباء بـ"معاملة أبنائهم معاملة حسنة"، متهماً والده بالتسبب في وفاته ودفعه إلى الموت منتحراً. وكما طالب أعمامه برعاية والدته وأشقائه.

واستدعت النيابة العامة الأب لسماع أقواله والتحقيق بالحاثة، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.