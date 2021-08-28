رئاسة مصر : حريصون على دعم العراق وضمان أمنه

أكدت مصر، السبت، حرصها على دعم عودة العراق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى العراق صباح اليوم للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

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وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وفي يونيو الماضي زار الرئيس المصري العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن وذلك في أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما.

وتعددت خلال الآونة الأخيرة زيارات المسؤولين العراقيين إلى مصر حيث تم الاتفاق على التعاون في كافة المجالات، كما وجه الرئيس المصري، بسرعة تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق ومساعدته في مكافحة الإرهاب.