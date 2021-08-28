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محادثات بين الرئيس المصري وأمير قطر على هامش مؤتمر بغداد

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الرئيس السيسي وأمير قطر

محادثات بين الرئيس المصري وأمير قطر على هامش مؤتمر بغداد

أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية

دبي - العربية.نت

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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أجرى محادثات في بغداد مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة التعاون والشراكة في بغداد.

وبحسب الرئاسة المصرية فقد تم التوافق على استمرار الخطوات المتبادلة، بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي. يأتي ذلك وسط أنباء عن توجيه أمير قطر دعوة للسيسي لزيارة قطر.

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المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أشار إلى أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.

من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين، مؤكداً في هذا الإطار تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين.

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