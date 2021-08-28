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مصر.. تعليمات بإزالة كتب التطرّف والإخوان من المساجد

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وزارة الأوقاف المصرية
الإخوان المسلمون

مصر.. تعليمات بإزالة كتب التطرّف والإخوان من المساجد

إحالة أي إمام توجد هذه الكتب أو المنشورات في المسجد القائم عليه أو يوجد به أي منشورات معلقة سواء في لوحة أم غيرها إلى التحقيق

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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قررت وزارة الأوقاف منع دخول كتب التطرّف والتشدد والإخوان لجميع المساجد في مصر وإزالة الموجود منها خلال 15 يوما.

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وأصدر الدكتور هشام عبد العزيز، المكلف بتسيير أعمال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، منشورا للتنبيه على جميع المديريات بسرعة تشكيل لجان لإعادة فحص أي مكتبات أو كتب أو مجلات أو منشورات بالمساجد، وتنقيتها من أي إصدارات تتبنى فكرًا متشددًا أو تنتمي لأي جماعة متطرفة أو جماعة الإخوان مع إحالة كل متسبب أو مقصر في ذلك للتحقيق.

وطالبت الوزارة جميع الأئمة بعدم السماح بإدراج أي كتب بمكتبات المساجد دون تصريح من الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام الوزارة، كما طالبتهم بإزالة أي ملصقات مخالفة داخل المسجد أو خارجه، مع تكليف مدير المديرية بإحالة أي إمام توجد هذه الكتب أو المنشورات في المسجد القائم عليه أو يوجد به أي منشورات معلقة سواء في لوحة أو غيرها إلى التحقيق.

ودعت الوزارة الأئمة للانتهاء من هذه الأعمال في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخه، مؤكدة أن مخالفة ذلك يعد تقصيرًا شديدًا وخروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي يستحق المساءلة التأديبية.

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