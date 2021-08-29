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ابنة الـ12 عاما تصدم مصر..لاعبة جودو ابتلعت لسانها وقضت

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لاعبة الجودو

ابنة الـ12 عاما تصدم مصر..لاعبة جودو ابتلعت لسانها وقضت

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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شهد أحد الأندية المصرية واقعة حزينة، أبكت الآلاف في مصر. فقد توفيت لاعبة الجودو، ابنة الـ 12 ربيعا أثناء التدريب بعد ابتلاع لسانها وفشل كل محاولات إنقاذها.

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وأعلن نادي الحوار الرياضي بمدينة المنصورة شمال القاهرة، الأحد، وفاة لاعبة الجودو، رنا وائل حسين الغندور، بعد أن فشل المسعفون في سحب لسانها وإنقاذها.

وفي التفاصيل، أفاد شهود عيان بأن المدرب استدعى رنا لأداء مباراة، وخلال التدريب سقطت إلى الأمام على رأسها وابتلعت لسانها، وفقدت النطق.

فتم على الفور استدعاء وحدة الإسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة في محاولة لإنقاذها، إلا أن كافة الجهود باءت بالفشل ولفظت أنفاسها الأخيرة.

إلى ذلك، أعلنت إدارة النادي الحداد لمدة ثلاثة أيام، وإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية، اعتبارا من اليوم ناعية أسرة الطفلة ومحبيها.

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