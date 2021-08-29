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فيديو مرعب.. كاميرات مراقبة توثّق اختطاف طفل في مصر

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كاميرات مراقبة تكشف واقعة اختطاف طفل بمصر
صورة من الفيديو

فيديو مرعب.. كاميرات مراقبة توثّق اختطاف طفل في مصر

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال مصر واقعة مرعبة، حيث خطف ملثمون طفلاً من والدته، أثناء وقوفها لشراء بعض المستلزمات من أحد الأكشاك بالطريق العام.

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وقال شهود عيان إن ملثمين يستقلون سيارة اختطفوا طفلاً يدعى زياد أحمد البحيري، فيما حاولت والدته إنقاذه دون جدوى وكاد الخاطفون يدهسونها.

إلى ذلك، كثفت الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لضبط الجناة، حيث تبين من كاميرات مراقبة أن الواقعة حدثت أمام بقالة بطريق المحلة - المنصورة.

سلاح أبيض وتهديد

وكان مدير أمن الغربية قد تلقى بلاغاً من مواطن يدعى أحمد البحيري، يفيد اختطاف نجله زياد البالغ من العمر 8 سنوات من والدته على أيدي مجهولين ملثمين.

وأضاف أن الجناة هددوا الأم بالأسلحة البيضاء ولاذوا لاحقاً بالفرار، نافياً وجود خلافات أو مشكلات شخصية بينه وبين أي أحد.

فيما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة وسرعة تحديد هوية الجناة وضبطهم.

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