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شرطي مصري من قوة الإنقاذ يبحث عن جثة بالمياه.. فغرق!

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iStock-غرق

شرطي مصري من قوة الإنقاذ يبحث عن جثة بالمياه.. فغرق!

دبي - العربية.نت

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واقعة مؤسفة شهدتها محافظة القليوبية شمال مصر، اليوم الاثنين، إذ لقي أمين شرطة من قوات الإنقاذ النهري بالقناطر الخيرية مصرعه غرقا، أثناء البحث عن جثة في مياه ترعة الباسوسية.

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في التفاصيل، أقدم أمين الشرطة على النزول إلى الترعة مع أفراد وحدة الإنقاذ، وأثناء قيامه بالغطس للبحث عن الجثة الغارقة تعرض للغرق دون وجود شبهة جنائية في الحادث.

وجرت أعمال البحث عن الجثتين ونجحت الجهود الأمنية في انتشال جثة أمين الشرطة والجثة المجهولة.

إلى هذا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن جثة أمين الشرطة، فيما قررت النيابة نقل الجثة المجهولة الثانية لمستشفى بنها التعليمي وندب الطب الشرعي لمناظرتها ورفع البصمات وإجراء التصوير وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد ملابساتها.

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