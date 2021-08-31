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إصابة الفنانة نهال عنبر بارتجاج في المخ

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الفنانة نهال عنبر
الفنانة نهال عنبر في المستشفى

إصابة الفنانة نهال عنبر بارتجاج في المخ

علقت الفنانة على الصورة التي شاركتها عبر خاصية الاستوري بكتابة دعاء الشفاء، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل

القاهرة - ريم الششتاوي

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تعرضت الفنانة المصرية نهال عنبر، أمس الاثنين، للإصابة بارتجاج في المخ وذلك أثر استضدامها بالديكور الخاص بمسرحية "زقاق المدق" التي تشارك فيها الفنانة بمحافظة الإاسكندرية، ما تسبب في حالة إغماء للفنانة وتم نقلها سريعاً إلى مستشفى العلمين بمنطقة الساحل الشمالي.

ومن جانبها نشرت صفحات الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان محسن محي الدين، ومخرج المسرحية الدكتور عادل عبده أثناء زيارتهم لها بعد وقوع الحادث للاطمئنان على حالتها الصحية، وعلقت الفنانة على الصورة التي شاركتها عبر خاصية الاستوري بكتابة دعاء الشفاء، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

نهال عنبر
نهال عنبر

وصرح نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لوسائل إعلام محلية، أنه طلب من الفنانة الحصول على راحة من العرض المسرحي بعد إصابتها، ولكن الفنانة شددت على ضرورة استمرار العرض، وأضاف نقيب الفنانين أن الفنانة نهال عنبر بحالة صحية مستقرة وجيدة وليس هناك أي مضاعفات للإصابة.

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وقام العديد من الفنانين بنشر صورة الفنانة على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعاء لها بالشفاء العاجل، منهم الفنان مصطفى درويش.

وجدير بالذكر أن مسرحية "زقاق المدق" بدأ عرضها يوم الخميس الماضي في محافظة الاسكندرية، من إخراج عادل عبده وبطولة العديد من الممثلين من ضمنهم الفنان محسن محي الدين، والفنانة نهال عنبر، الفنانة دنيا عبد العزيز.

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